https://static.news.ru/photo/c718acbe-6b4e-11ea-ad36-fa163e074e61_660.jpg Джиган Фото: iamgeegun/instagram

На музыкальной карьере рэпера Джигана после скандала с наркотиками и прохождения лечения в клинике можно ставить крест. Такое мнение в разговоре с журналистами выразил продюсер и основатель группы «Ласковый май» Андрей Разин.

Он предположил, что после нашумевшей истории работать с Джиганом больше никто не захочет. По словам Разина, даже если рэпер выпустит новый альбом, он не будет кому-либо интересен.

Продюсер также отметил разницу между наркоманами и алкоголиками. С последними, сказал основатель «Ласкового моя», работать проще, ведь они предсказуемы. Главное, чтобы не напились прямо на сцене. А бывших наркоманов, заявил Разин, не бывает. Джиган же, по мнению продюсера, сам себя загнал в стоп-лист.

Остаётся лишь посочувствовать бедной девочке Оксане Самойловой и пожелать ей сил, ведь на ней теперь вся большая семья, — приводит слова Разина KP.RU.

Как ранее писал NEWS.ru, скандальный блогер Лена Миро высказалась относительно конфликта между моделью Оксаной Самойловой и её мужем — рэпером Джиганом. Она призвала супругу артиста нанять «зубастого адвоката, который обдерёт» музыканта.