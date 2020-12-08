Разин показал трогательное фото с ныне умершим сыном

https://static.news.ru/photo/3712ce90-3977-11eb-8f81-fa163e074e61_660.jpg Андрей Разин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

57-летний продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин выставил в социальной сети фотографию со своим сыном Сашей. В январе 2021 года ему мог бы исполнится 21 год.

На фотографии отец и сын выглядят очень счастливыми. Мальчику примерно два или три года.

С сынулей, — подписал продюсер трогательный снимок.

Поклонники Разина тут же отозвались на его публикацию и в комментариях написали ему слова поддержки и скорби.

Саша Разин скоропостижно скончался в марте 2017 года в возрасте 16 лет во время прогулки со знакомой девушкой. Оказалось, что перенесённое ОРВИ дало осложнение на сердце.

Как писал NEWS.ru, ранее актриса Ирина Безрукова показала фото с сыном Андреем, который умер в марте 2015 года в возрасте 25 лет от сердечной недостаточности. Она рассказала подписчикам, каким замечательным был её сын, как его любили другие люди, а он никого не осуждал и видел в людях только самое лучшее.