https://static.news.ru/photo/7d651192-5934-11ea-aaee-fa163e074e61_660.jpg Андрей Разин Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин прокомментировал слова Льва Лещенко, который посоветовал ему обратиться к психиатру. По словам музыканта, в медпомощи он не нуждается. Это подтверждает комиссия, пройденная в институте имени Сербского, а вот на каком основании Лещенко ставит ему диагноз, теперь разберётся суд.

В отличие от вас, я прошёл комиссию в институте имени Сербского, которая показала, что я здоров и лечиться мне не надо. Так что, по всей видимости, будем в суде разбираться, почему Вы считаете себя психиатром или психологом и в эфире федерального канала «Россия 1» ставите диагнозы людям, — написал он на своей странице в Instagram.

Он высказал непонимание, почему Лещенко называет его «сбитым лётчиком», ведь у него в год проходит по 90 концертов. Он собирает полные дворцы спорта по всей стране. Разин утверждает, что успех не обошёл его и в личной жизни. Он счастливо женат и имеет двоих детей.

А в отношении семьи скажу вам так. Я женат по сей день и, в отличие от вас, имею двоих детей. Правда, одного уже нет на этом свете. Так что прекратите свои оскорбления, а лучше мужественно придите в суд и там спокойно рассудим, кто из нас прав, а кто виноват, — добавил он.

Ранее Лещенко в эфире федерального канала жёстко высказался о Разине. Он убеждён, что продюсер сейчас «никому не нужен» и всё больше напоминает «сбитого лётчика». Артист назвал продюсера аморальным и беспринципным человеком.

Ранее NEWS.ru сообщал, что продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин резко отреагировал на очередной выпуск передачи Андрея Малахова «Привет, Андрей» с участием Юрия Шатунова. Разин написал, что не может простить Филиппа Киркорова, принимавшего участие в шоу.