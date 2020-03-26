Андрей Разин Андрей Разин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Андрей Разин отозвал свой иск к Льву Лещенко после новостей о госпитализации певца с подозрением на коронавирус. В личном блоге продюсер «Ласкового мая» пояснил, что несчастье с народным артистом заставило его по-другому взглянуть на ситуацию.

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Лев Валерьянович как жертва в данном вопросе, просто оказался в ненужное время в ненужном месте. Сегодня он в таком состоянии, что я не вправе судиться с ним. Поэтому от чистого сердца желаю ему скорейшего выздоровления и, чтобы он, как можно быстрее, вернулся в строй, — пожелал певцу Андрей Разин.

Он добавил, что больше не имеет претензий к Лещенко, а с Малаховым и Шатуновым судиться будет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин прокомментировал слова Льва Лещенко, который посоветовал ему обратиться к психиатру. По словам музыканта, в медпомощи он не нуждается.

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