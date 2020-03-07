Юрий Шатунов Юрий Шатунов Фото: Evguenii Matveev/Russian Look

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал, что плохо относится к употреблению наркотиков, алкоголю и курению. Он запрещал участникам группы курить, исключение составлял только Юрий Шатунов. Продюсер рассказал, почему так произошло.

По его словам, из-за запрета курения Шатунов отказывался ехать в Москву.

Только с Юрой у нас была договорённость в далёком 1988 году, что он может курить. Он вообще курит с шести лет. Поэтому голос садится, — написал Разин в социальной сети Instagram.

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Он подчеркнул, что остальные участники группы не курили и не употребляли наркотики. Разин призвал брать пример с «Ласкового мая» и быть «здоровыми и красивыми».

NEWS.ru писал, что Юрий Шатунов пытается запретить использование фонограмм песен «Ласкового мая» со своим голосом. Он подал в суд на компанию «Частная музыка», которая получила права на фонограммы от бизнесмена Руслана Филатова. Шатунов вызвал в суд в качестве третьей стороны Разина, который заявил, что исполнитель никогда не имел права исполнять песни «Ласкового мая» на концертах.

Известно, что продюсер и исполнитель конфликтуют почти 30 лет. Разин рассказал, что с Шатуновым его рассорил концертный директор певца Аркадий Кудряшов. Продюсер назвал его «исчадием ада» и подчеркнул, что мужчина сделал всё возможное, чтобы отношения между ними испортились.

«Ласковый май» — советская и российская группа, которая была основана в 1986 году. Она была ориентирована на подростков, но приобрела популярность среди людей всех возрастов. Юрий Шатунов участвовал в ней до 1991 года, а затем начал сольную карьеру.

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