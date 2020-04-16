Разин назвал Пугачёву и Леонтьева «ворюгами»

https://static.news.ru/photo/e2bfc864-7fe2-11ea-b851-fa163e074e61_660.jpg Андрей Разин Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что его песни часто крадут коллеги по сцене.

Кто они, пираты XX–XXI века? Я вам отвечу. Это Алла Пугачёва и Валерий Леонтьев, — заявил музыкант.

В 2007 году Пугачёва без его ведома перепела песню «А где-то далеко идут дожди», которую написал Валерий Разумовский.

А в 1997-м Леонтьев исполнил песню «Эльдорадо». Однако Разин напомнил, что он является правообладателем этой композиции. По словам продюсера, «ворюги» «испоганили своим исполнением» его шедевры.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Разин напророчил звёздам российской эстрады продажу своих коллекционных вещей с аукционов. Этой участи не избежит и Пугачёва, и Галкин, и Киркоров, считает продюсер «Ласкового мая».