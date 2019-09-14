https://static.news.ru/photo/75360018-d67a-11e9-bcc3-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Natalia Shakhanova/Russian Look/Global Look Press

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что коллектив «очень молится» за здоровье актрисы Анастасии Заворотнюк. По его словам, у популярной теледивы «последняя степень рака мозга».

Так он ответил на вопрос одного из пользователей в комментариях к своему посту, который разместил в Instagram .

При этом Разин не уточнил источник своей информации о диагнозе Заворотнюк.

Ранее News.ru сообщал, что медики ввели актрису Анастасию Заворотнюк в медикаментозную кому. Поводом послужило наступившее осложнение в виде воспаления лёгких. Ослабленный организм телезвезды не в состоянии бороться с ним.