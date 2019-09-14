Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что коллектив «очень молится» за здоровье актрисы Анастасии Заворотнюк. По его словам, у популярной теледивы «последняя степень рака мозга».
Так он ответил на вопрос одного из пользователей в комментариях к своему посту, который разместил в
При этом Разин не уточнил источник своей информации о диагнозе Заворотнюк.
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Группа «Ласковый май» очень молится за Анастасию Заворотнюк. Мы, вместе с семьей Насти, переживаем за неё. Дай Бог, чтобы всё обошлось. Анастасия - прекрасный человек. Мы с ней работали, выступали вместе. Знаем её, как очень порядочную, очень заботливую, красивую, умную актрису, которая всегда все держала на своих хрупких плечах. Держись, солнце наше.
Ранее News.ru сообщал, что медики ввели актрису Анастасию Заворотнюк в медикаментозную кому. Поводом послужило наступившее осложнение в виде воспаления лёгких. Ослабленный организм телезвезды не в состоянии бороться с ним.