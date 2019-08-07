https://static.news.ru/photo/0d8739fa-b8f7-11e9-b3dc-fa163e074e61_660.jpgОльга БузоваФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин признался, что раньше считал Ольгу Бузову самой бездарной певицей «всех времён и народов», но после общения с её мамой понял, что семья у них прекрасная, а эпатажная певица — лучшая.
Оленька, беру свои слова обратно. Мы с тобой лучшие певцы всех времён и народов, — написал Разин в Instagram.
Как писал News.ru, Разин призвал крымчан не пускать на полуостров певца Сергея Шнурова из-за его негативных высказываний о Крымском мосте. Ранее лидер группы «Ленинград» заявил, что ему не нужен «этот ваш Крымский мост», а также Сирия. Слова музыканта оскорбили продюсера, потому что он является заслуженным артистом Республики Крым.