Ольга Бузова Ольга Бузова Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин признался, что раньше считал Ольгу Бузову самой бездарной певицей «всех времён и народов», но после общения с её мамой понял, что семья у них прекрасная, а эпатажная певица — лучшая.

Оленька, беру свои слова обратно. Мы с тобой лучшие певцы всех времён и народов, — написал Разин в Instagram.

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Отдыхаю сегодня в городе Санкт-Петербурге, на дне рождения очень хорошей нашей подруги, где встретился с Ириной Александровной Бузовой. Она в центре фото. Это мама Ольги Бузовой. Я когда-то говорил, что Ольга - самая бездарная певица всех времён и народов. Но я тоже не могу петь и на меня также говорили. Ирина Александровна прекрасный человек и семья у них хорошая. Спасибо за хорошее человеческое понимание и за прекрасную семью. Оленька, беру свои слова обратно. Мы с тобой лучшие певцы всех времён и народов.

Публикация от Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm)

Как писал News.ru, Разин призвал крымчан не пускать на полуостров певца Сергея Шнурова из-за его негативных высказываний о Крымском мосте. Ранее лидер группы «Ленинград» заявил, что ему не нужен «этот ваш Крымский мост», а также Сирия. Слова музыканта оскорбили продюсера, потому что он является заслуженным артистом Республики Крым.

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