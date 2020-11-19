Разин готов разрешить Шатунову исполнять песни «Ласкового мая»

https://static.news.ru/photo/f1d35fa4-2a6f-11eb-bc56-fa163e074e61_660.jpg Юрий Шатунов Фото: yuriy_shatunov/instagam.com

Продюсер популярной диско-группы «Ласковый май» Андрей Разин высказался о лишении солиста коллектива Юрия Шатунова прав исполнять легендарные хиты. Разин заявил, что в этой ситуации виновен директор Шатунова, и отметил, что готов предоставить бывшему коллеге права.

18 ноября стало известно, что Девятый апелляционный суд отклонил иск Шатунова. Юрий требовал признать незаконность лицензионного договора, согласно которому ему нельзя исполнять песни группы.

В эту историю его затянул его директор Кудряшов, который безграмотно распоряжается его творчеством, и юристы, которые оказывают давление на председателей краевых судов. Но <...> мы не против Юры Шатунова. И я в очередной раз предлагаю ему безвозмездно получить права на исполнение наших песен. Поэтому чем быстрее Юра обратится к нам, тем лучше будет для него, — написал Разин в Instagram.

Договор, о котором идёт речь, был подписан 1 апреля 2016 года. По этому документу предприниматель Руслан Филатов, против которого подавал иск Шатунов, передал права на песни, в том числе на фонограммы, второму ответчику — компании «Честная музыка». В результате компания, ссылаясь на этот договор, запретила певцу исполнять более 20 песен «Ласкового мая». Шатунов намерен подать кассационную жалобу.

Ранее NEWS.ru писал, что Разин предрёк скорый конец российского шоу-бизнеса без финансовой поддержки. Он сообщил, что обратился к крупнейшим олигархам за помощью «бедствующим» артистам.