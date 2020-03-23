https://static.news.ru/photo/396ed254-6d0a-11ea-8c7f-fa163e074e61_660.jpg Роман Гриценко Фото: romangritsenko13/instagram.com

В Москве полиция завела административное дело за мелкое хулиганство на бывшего парня Ольги Бузовой Романа Гриценко.

Как пишет Mash, молодой человек разделся на Красной площади до трусов и демонстративно расхаживал возле Мавзолея, снимая себя на телефон. О нарушителе порядка правоохранителям сообщили очевидцы.

Гриценко без одежды под руки увели с улицы и доставили в отдел полиции. Оттуда он уже вышел одетым. Ему выписан штраф в размере 1000 рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что нынешний возлюбленный певицы Ольги Бузовой блогер Давид Манукян получил в подарок на День защитника Отечества носки. Об этом стало известно из переписки знаменитостей в комментариях на странице исполнительницы в социальной сети.