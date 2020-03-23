В Москве полиция завела административное дело за мелкое хулиганство на бывшего парня Ольги Бузовой Романа Гриценко.
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Гриценко без одежды под руки увели с улицы и доставили в отдел полиции. Оттуда он уже вышел одетым. Ему выписан штраф в размере 1000 рублей.
Ранее NEWS.ru сообщал, что нынешний возлюбленный певицы Ольги Бузовой блогер Давид Манукян получил в подарок на День защитника Отечества носки. Об этом стало известно из переписки знаменитостей в комментариях на странице исполнительницы в социальной сети.
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