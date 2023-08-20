«Разговаривать невозможно»: Лолита Милявская сообщила о тяжелой болезни Лолита Милявская сообщила, что заболела бронхитом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лолита Милявская

Певица Лолита Милявская в своем Telegram-канале сообщила о том, что подхватила тяжелый бронхит. Она призналась, что с трудом может разговаривать, однако болезнь не мешает ей плодотворно работать. Артистка пообещала подписчикам, что будет меньше разговаривать и курить.

Я тут бронхит схватила такой, что работать пришлось, на работу вливание помогло, а вот разговаривать невозможно. Я вас целую, пойду дальше работать. Сегодня относительно попробую помолчать и меньше курить, — сказала Лолита.

Ранее врач-терапевт Рустем Османов сообщил, что риск простудиться или заболеть ОРВИ сохраняется даже летом, особенно для людей с пониженным иммунитетом. По его словам, источником размножения бактерий являются бытовые кондиционеры, особенно в многолюдных помещениях.

По его словам, если фильтры и дренажная система кондиционера не проходят регулярную очистку, там заводятся микроорганизмы, которые могут вызывать заболевания дыхательных путей, в том числе бронхит или пневмонию. Как отметил терапевт, в этом плане вентиляторы более безопасны для здоровья, чем кондиционеры, однако они не очищают воздух от микроорганизмов, а лишь перемешивают его, поэтому не могут на 100% защитить от заражения ОРВИ.

Также специалист напомнил, что простуду может вызвать употребление ледяных напитков, когда резкий перепад температур способствует росту патогенной микрофлоры в горле. Чтобы избежать нежелательных последствий, холодные напитки лучше пить маленькими глотками, предупредил Османов.