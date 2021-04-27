«Разговаривает с каждым огурцом»: Ургант высмеял Корчевникова

https://static.news.ru/photo/8d9861b6-a75a-11eb-b6a7-96000091f725_660.jpg Борис Корчевников Фото: b.korchevnikov/instagram.com

Российский телеведущий Иван Ургант в своей передаче на Первом канале высмеял коллегу Бориса Корчевникова. Он предложил снять ленту с журналистом в главной роли для премии «Оскар» и назвать её «Земля Корчевников», намекая на победителя в категории «Лучший фильм» — «Земля кочевников» китайского режиссёра Хлои Джао. В нём генпродюсер телеканала «Спас» будет «разговаривать с каждым огурцом».

Думаю, можно снять великую вещь, которая объединит всех нас, — фильм «Земля Корчевников». Фильм о молодом телеведущем, который ежедневно на своём садовом участке тепло и по душам разговаривает с каждым огурцом. А потом приходит осень и огурцы солят, — пошутил Ургант.

Корчевников ведёт на «России 1» программу «Судьба человека», где довольно откровенно беседует со знаменитыми гостями и поддерживает их. Подача материала часто становится объектом шуток.

Накануне Ургант посмеялся над заявлением Германа Грефа о том, что сейчас в мире наблюдается «невиданный избыток денег». Ведущий популярного шоу нашёл это высказывание крайне смешным и сразу перевёл его в остросоциальную тему в шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Глава «Сбера» сообщил, что сейчас для компаний сложился наиболее удачный момент для выхода на биржу и первичного размещения акций.

Как сообщалось ранее, российский телеведущий Иван Ургант в новостной рубрике своего шоу «Вечерний Ургант» уделил особое внимание заметке, в которой сказано, что на Кубани в прошлом году на казаков потратили больше 1,1 млрд рублей. Он предложил зрителям посчитать, из чего складывается такая огромная сумма.