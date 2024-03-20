Агент Кологривого раскрыла детали потасовки в новосибирском баре Агент Кологривого подтвердила информацию о дебоше актера в баре Новосибирска

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Кологривый

Агент Никиты Кологривого в беседе с NEWS.ru подтвердила, что в новосибирском баре произошел конфликт с участием актера. Она добавила, что происшествие было улажено по согласию сторон. Комментируя информацию о том, что актер укусил официантку, агент уточнила, что такого не было, а информацию об этом раздули СМИ.

Я могу сказать, что конфликт был улажен по согласию сторон. Он извинился перед всеми. Никакого укуса, конечно же, не было. Это опять раздутая СМИ информация, — заявила она.

Ранее сообщалось, что актер Никита Кологривый, ставший звездой сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», устроил дебош в ресторане Новосибирска в ночь с 18 на 19 марта, подравшись с работниками. Также СМИ сообщали, что Никита Кологривый устроил скандал на фан-встрече в Новосибирске, поругавшись с организаторами мероприятия. Уточнялось, что актер обвинил их в неумении встречать гостей и покинул кинотеатр, где должна была пройти встреча.

Кроме прочего, стало известно, что полиция начала проверку после устроенного Кологривым дебоша. Уточняется, что на хулиганские действия знаменитости поступило заявление.