«Раздеваются легче»: экс-вокалистка «Ленинграда» о концерте Тесли в носке Вокс: сложно представить, зачем солист «Щенков» Тесли выступил в носке

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Алиса Вокс

Бывшая вокалистка группы «Ленинград» Алиса Вокс в беседе с Пятым каналом призналась, что не понимает поступка солиста «Щенков» Максима Тесли, который подобно рэперу Vacio (Николаю Васильеву) на «голой» вечеринке выступил на концерте в одном носке. Певицу удивило, что музыкант выбрал такой наряд в здравом уме. Однако, отметила она, мужчины «легче раздеваются».

Как человек может в здравом уме это сделать, не под давлением, не в состоянии какой-то эмоциональной зависимости — мне сложно представить. Насколько я понимаю, даже по опыту моего бывшего работодателя Сергея Шнурова, мужчины на сцене раздеваются гораздо легче. Этот тренд, этот носок на причинном месте, начался не вчера, не сегодня, не на «голой» вечеринке, — сказала Вокс.

Она обратила внимание, что подобные провокационные шоу были в моде во времена, когда гремела американская рок-группа Red Hot Chili Peppers (в 1980 — 1990-х). Вокс также добавила, что Тесли работает юристом, поэтому, предположила она, он знает, как себя защитить с точки зрения закона.

Ранее зампред комитета нижней палаты парламента по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов сказал, что клуб MOD в Санкт-Петербурге проверят уполномоченные органы. По его словам, поводом стал концерт группы «Щенки» и голое появление Тесли на сцене.

Депутат выразил мнение, что теперь, возможно, Тесли сменит носок на «серую форму и будет исполнять хиты для заключенных». Милонов также допустил, что в будущем MOD, вероятно, превратится в студию для детских кружков, где ребята будут танцевать, «собирать бабочек и лепить гербарий».