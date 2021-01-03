Разбитый инсультом Борис Моисеев мечтает уехать из России

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Переживший десять лет назад инсульт 66-летний певец Борис Моисеев с нетерпением ждёт открытия границ.

Об этом рассказал его директор Сергей Горох. По его словам, Моисеев надеется, что к лету он сможет покинуть Россию и отправиться в Юрмалу, где у него есть собственная квартира. Кроме того, певец хочет посетить Майами, чтобы воссоединиться с дорогим для него человеком Адель Тодд.

Бывшая возлюбленная артиста — бизнесвумен Адель Тодд — ждёт его в Америке с нетерпением. Вместе они долго гуляют вдоль океана и даже занимаются йогой, — рассказал «Собеседнику» концертный директор.

Горох уверяет, что Моисеев сейчас находится в хорошем состоянии и практически полностью восстановился после навалившихся на него недугов. Однако, по словам соседей, если раньше его можно было заметить гуляющим во дворе дома, то сейчас певца не видно. Артист также не появился на съёмках новогодней передаче, где предполагалось, что он исполнит свой хит «Голубая луна» вместе с Ольгой Бузовой.

Звезда 90-х и начала нулевых Борис Моисеев в последнее время ведёт непубличную жизнь и почти не общается с прессой. Произошло это из-за инсульта, который артист перенёс 10 лет назад. Он не смог полностью восстановиться и поэтому отказался от концертов. «Затворничество» некогда эксцентричного исполнителя породило множество слухов о тяжёлом состоянии его здоровья, писал NEWS.ru.

Ранее помощник артиста Сергей Горох рассказал, что Моисеева расстраивают распространяемые в Интернете слухи об ухудшении его здоровья. По его словам, сейчас Борис Михайлович живёт в столице, в быту ему помогает домработница, но он самостоятельно ходит и может разговаривать.

Моисеев поддерживает отношения с Аллой Пугачёвой, а другие бывшие коллеги по цеху не раз предлагали заболевшему певцу материальную помощь, но её артист не принимает, писал NEWS.ru.