«Рассуждает с точки зрения Бога»: Фадеев высказался о снобизме Макаревича Фадеев упрекнул Макаревича в снобизме и нарциссизме после очередного оскорбления россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Макаревич

Макс Фадеев упрекнул в очередной раз оскорбившего россиян Макаревича в снобском отношении ко всему вокруг. При этом, пишет в Telegram-канале продюсер, он всегда с уважением относился к лидеру «Машины времени».

Однако, всё изменилось, когда Фадеев увидел недавнее интервью Макаревича израильскому телевидению, где тот заявил, что не знает, чем думают россияне. Это задело автора многочисленных хитов, который до этого момента никогда не обращал внимания на уехавших из России коллег, которые «упражнялись» в унижении страны. Но в данном случае оставить охаивание соотечественников со стороны Макаревича невозможно.

Мне кажется, что Андрей Макаревич давно страдает заболеванием, которое в психологии называется нарциссизм. Это даже элемент социопатии, то есть неестественное восприятие себя и собственного я. Это возвеличивание над чем-то, — предположил Фадеев.

Продюсер добавил, что замечал снобизм у музыканта, но сейчас он просто зашкаливает.

Я всегда замечал, что у него такое снобское отношение ко всему вокруг. Но в данном случае, когда человек рассуждает уже с точки зрения Бога, это впечатляет, — делится эмоциями Фадеев.

Композитор добавляет, что Макаревич неверно представляет себя и ставит выше всех, что неприемлемо в текущих реалиях. Тем более, что как представитель русской культуры он не может сравниться по масштабу с такими выдающимися деятелями, как. к примеру, Бродский, Довлатов, Тарковский.

Всё, что вы сделали в искусстве — всё очень посредственно. Говорю как музыкант — архитектору, — резюмировал Фадеев.

Ранее актёр Никита Джигурда заявил, что лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич намеренно говорит оскорбительные вещи о России и несёт полную ответственность за свои слова. Он также осудил певца за то, что тот «прогнулся» под «изменчивый мир» - Запад, и с его интеллектом уж можно было увидеть, что западные СМИ заваливают людей фейками.