Расставшуюся с Давой Бузову заметили в ресторане с Тарасовым

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Певицу и телеведущую Ольгу Бузову, которая сейчас переживает расставание с блогером и начинающим рэпером Давидом Манукяном (Давой), заметили в одном из столичных ресторанов, где в этот же вечер оказался её экс-супруг футболист Дмитрий Тарасов.

Дело в том, что Ольга оказалась в заведении, где отмечала день рождения композитор и певица Ирина Дубцова. На празднике веселились также Жасмин, Ксения Бородина, Ольга Орлова и другие представители звёздной тусовки. Одна из участниц вечеринки даже сняла видео, на котором показала переполненный зал, где не было ни одного свободного места.

При этом поющая ведущая была замечена за соседним столом от своего бывшего мужа Дмитрия Тарасова, пишет StarHit. Полузащитник пришёл в ресторан вместе с третьей супругой и матерью своих двух дочерей Анастасией Костенко. Пара появилась в известном московском заведении, чтобы отметить День всех влюблённых. Анастасия в соцсетях потом написала, что провела вечер с любимым, но ничего не сказала про Бузову.

Сама Ольга также не комментировала встречу с Тарасовым, а лишь поблагодарила позвавшую знакомую за «добрый душевный вечер» и «настоящий праздник».

Теперь поклонники гадают, пообщались ли бывшие супруги и обсуждают возможность их воссоединения. Развод Бузовой и Тарасова состоялся более четырёх лет назад. В тот период певица постоянно комментировала проблемы в личной жизни и обвиняла футболиста в их расставании. Недавно Ольга призналась, что долго испытывала боль после развода, но «никогда не желала ему зла».

Теперь Бузова переживает расставание с Манукяном, которое произошло после новогодних каникул, которые они провели на Мальдивах. Решение расстаться Ольга и Дава решили в 35-летний юбилей певицы. Пара находилась в отношениях полтора года и даже сыграла свадьбу на экзотических островах. Бузова обвинила приятеля в недостойном поведении.

При этом Манукян оказался на первом месте турнирной таблицы проекта «Танцы со звёздами» на телеканале «Россия 1». Блогер вместе с Дарьей Палей исполнил румбу под живой аккомпанемент Филиппа Киркорова, сообщал NEWS.ru.