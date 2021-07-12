Рассекречена личность нового бойфренда актрисы Натальи Рудовой

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Журналисты узнали, с кем встречается звезда сериалов «Татьянин день» и «Универ» Наталья Рудова. Новый бойфренд младше актрисы на 12 лет. Об этом сообщает Super.ru.

На прошлой неделе Рудовой исполнилось 38 лет. На праздновании дня рождения в баре Nahate папарацци и заметили её в компании молодого человека. Избранником звезды стал совладелец столичного модного бара «Мемо» — 26-летний Кирилл Бекетов.

Живёт молодой человек в пяти минутах от Кремля, а ездит за рулём Lamborghini Urus 2019 года стоимостью примерно в 24 миллиона рублей, — сообщают журналисты.

Новый бойфренд Рудовой не чужд богемной жизни. Свой день рождения молодой человек отметил в окружении звёзд шоу-бизнеса: на вечеринке выступили рэпер Моргенштерн, Slava Marlow и Баста.

Сегодня, 12 июля, сообщалось, что звезда сериала «Чики» Варвара Шмыкова развелась с мужем. Актриса отметила: бывшие супруги стали свободны спустя ровно 10 лет после знакомства.