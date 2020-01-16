Кристина Агилера, которая последние годы ведёт борьбу с лишним весом и редко появляется на публике, засняли на улице Санта-Моники. Певица прогуливалась вместе со своим бойфрендом Мэттью Ратлером.
Как
Агилера и Ратлер вместе уже девять лет. Влюблённые редко появляются на публике вместе, однако в интервью певица часто повторяет, как его поддержка помогает ей измениться к лучшему.
Как писал NEWS.ru, в сентябре американскую певицу заметили в одном из культовых московских клубов. Певица всю ночь танцевала у барной стойки и даже попробовала свои силы на пилоне. Как выяснилось, Агилера приехала в Москву для выступления на корпоративе НОВАТЭКа. Она выступала на одной сцене с Робби Уильямсом, Димой Биланом и Верой Брежневой.
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