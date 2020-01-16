https://static.news.ru/photo/ac58efa4-384c-11ea-b222-fa163e074e61_660.jpg Кристина Агилера Фото: face to face/Instagram/Global Look Press

Кристина Агилера, которая последние годы ведёт борьбу с лишним весом и редко появляется на публике, засняли на улице Санта-Моники. Певица прогуливалась вместе со своим бойфрендом Мэттью Ратлером.

Как пишет StarHit, 39-летняя Агилера приехала за своей дочерью в школу и была явно не готова к встрече с фотографами. На сильно располневшей артистке были спортивный костюм чёрного цвета и розовая ветровка.

Агилера и Ратлер вместе уже девять лет. Влюблённые редко появляются на публике вместе, однако в интервью певица часто повторяет, как его поддержка помогает ей измениться к лучшему.

Как писал NEWS.ru, в сентябре американскую певицу заметили в одном из культовых московских клубов. Певица всю ночь танцевала у барной стойки и даже попробовала свои силы на пилоне. Как выяснилось, Агилера приехала в Москву для выступления на корпоративе НОВАТЭКа. Она выступала на одной сцене с Робби Уильямсом, Димой Биланом и Верой Брежневой.