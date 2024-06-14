«Расплата за грехи»: в Сети нашли слова экс-мужа Заворотнюк о ее болезни Экс-муж Заворотнюк рассказал, что актриса заболела после сделанного аборта

Фото: Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

Поклонники актрисы Анастасии Заворотнюк вспомнили необычную версию причины ее онкологии, которую озвучил в интервью StarHit.ru первый муж звезды немецкий бизнесмен Олаф Шварцкопф. По словам мужчины, ходила версия о том, что героиня «Моей прекрасной няни» могла заболеть из-за аборта, который сделала много лет назад. Шварцкопф заявил, что не считает болезнь актрисы «расплатой за грехи молодости».

Настя сделала аборт от меня, я не понимал, почему она даже не обсудила это со мной. Мне очень жаль, что наш ребенок не выжил, трудно было это пережить. Тем более сделать аборт, когда ребенок уже сформировавшийся. Это страшно. Я от многих слышал, что вот, мол, погиб ваш ребенок, в итоге она заболела. Как расплата за грехи молодости. Я так не считаю, — сообщил Шварцкопф.

Ранее актриса Елена Старостина сообщила, что Заворотнюк и ее семья скрывали информацию о ее состоянии, поскольку артистка не хотела жалости к себе. По словам звезды, больные люди не хотят слушать мнение здоровых.



Актер и бывший однокурсник Заворотнюк Денис Матросов заявил, что серьезные болезни меняют человека, поэтому артистка и ее семья решили закрыться от публики. Он также отметил, что муж звезды Петр Чернышев ухаживал за супругой и она продолжала оставаться для него королевой.