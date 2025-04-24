Раскрыты баснословные гонорары Кадышевой Промоутер Морозов заявил, что Кадышева получает по 20 млн рублей за корпоратив

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Надежда Кадышева

Народная артистка России Надежда Кадышева стала самой высокооплачиваемой звездой, пишет KP.RU со ссылкой на промоутера компании «Ру-концерт» Евгения Морозова. По его данным, солистка группы «Золотое кольцо» получает до 20 млн рублей за корпоратив.

А на летних корпоративах, которые у «Золотого кольца» уже расписаны, ценник возрос до 15–20 млн рублей, — отметил Морозов.

Также сообщается, что в 2024 году у театра «Золотое кольцо» был долг перед налоговой в 1,6 млн рублей. В начале 2025-го театр полностью его погасил. По имеющимся данным, сейчас «Золотое кольцо» приносит многомиллионные доходы и считается успешным проектом.

Ранее шоумен Денис Сорокин отметил, что Кадышева выгодно отличается на фоне множества безголосых и пошлых певиц на отечественной эстраде. Он подчеркнул, что сейчас в музыкальной сфере пришла эпоха патриотизма и любви ко всему русскому. По его мнению, молодежь оценила искренность и естественность в творчестве Кадышевой.

Диджей Катя Гусева тем временем заявила, что сейчас ни одна дискотека не обходится без песен Кадышевой. Раньше популярностью пользовалась песня «Матушка» исполнительницы Татьяны Куртуковой, однако такая популярность недолговечна, объяснила она.