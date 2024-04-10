Раскрыта личность обманувшего Малахова и Билана афериста Собчак рассказала о виолончелисте из Колумбии, обманувшем Билана и Малахова

Телеведущая Ксения Собчак рассказала об аферисте, который в течение нескольких месяцев обманывал российских звезд. В своей программе «Осторожно: Собчак» на YouTube журналистка заявила, что речь идет о колумбийском виолончелисте Анджело Торрес, который втерся в доверие российского дизайнера Кати Добряковой и фактически жил за ее счет. Кроме этого, иностранец ввел в заблуждение певца Диму Билана и телеведущего Андрея Малахова.

Добрякова заявила, что Торрес, с которым ее связывали романтические отношения, притворялся наследником богатой семьи. По словам дизайнера, он не только использовал ее вещи, но и не проявлял интереса к финансовым расходам на их совместный быт. При этом Торрес утверждал, что у него есть пентхаус в Москве, несколько домов в Колумбии, а также фирма по поставке авокадо в Россию и бизнес в сфере моды. Мужчина смог ввести в заблуждение и певицу Пелагею, которая дружит с дизайнером.

Целая свита из колумбийских ребят. Там были охранники и две няни. Он говорил о своих лошадях и имениях в разных концах света. Он очень много говорил о любви к Кате, — рассказала Пелагея об ужине с Торресом и Добряковой.

Ранее полиция Санкт-Петербурга сообщила о розыске злоумышленника, который обманул артистку оркестра Мариинского театра Данару Ургадулову. Аферист убедил женщину перевести на его счет денежные средства якобы для извлечения пассивного дохода от торговли на бирже ценными бумагами. В общей сложности Ургадулова отдала мошеннику 6,2 млн рублей.