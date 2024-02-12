Раскрыт секрет молодости Марка Тишмана Хирург Байрамукова: Тишман хорошо выглядит из-за мускульного типа взросления

Фото: Artem Sobolev/NEWS.RU

Марк Тишман

Певец Марк Тишман в свои 45 лет сохраняет моложавый вид благодаря мускульному типу взросления лица, рассказала в беседе с порталом «Страсти» пластический хирург Мадина Байрамукова. По ее словам, это генетическая особенность, с которой артисту повезло.

Это означает, что у него сильно развитые мышцы лица, довольно четкий овал лица, нет ярко-выраженного птоза и брылей, кожа долгое время остается упругой и плотной, — объяснила эксперт.

Также она отметила, что Тишман явно поддерживает данное ему от природы: занимается спортом, ведет здоровый образ жизни и заботится о себе. При этом, по словам хирурга, люди такого типа взросления впоследствии подвержены скелетизации лица, проявляющемуся в виде западения глазниц, возникновения носослезной и носогубной борозды, проваливания щек из-за очень тонкого слоя подкожного жира.

Ранее специалисты московского Росздравнадзора нашли «грубые несоблюдения лицензионных требований» в столичных клиниках пластического хирурга Тимура Хайдарова и установили, что 34 пациентам были оказаны услуги с нарушениями. Результаты проверок переданы в Следственный комитет РФ. Теперь врачу могут присудить штраф или приостановить деятельность его медучреждений на срок до 90 суток.