Раскрыт новый факт об избившей сына Пьехи женщине

Стали известны подробности жизни Безбородовых. Telegram-канал «НеМалахов» раскрыл тот факт, что родная сестра арбитра Владислава Безбородова была замужем за игроком петербургского «Зенита» Вячеславом Малафеевым. В трудную минуту, когда сестра рефери погибла, Владислава поддержала супруга Ирина, родившая ему троих детей. На днях женщина якобы избила сына певца Стаса Пьехи. Теперь семья в центре скандала.

Сестра Безбородова Марина в 2011 году разбилась в ДТП после клубной вечеринки. Автомобиль «Бентли», за рулём которого находилась женщина, на большой скорости врезался в рекламный щит. Женщина погибла на месте. Владислав Безбородов тяжело переживал потерю, рядом с ним всё время была его супруга.

Скандал разразился вокруг семьи после инцидента на даче под Петербургом. Сам рефери не принимал в нём участие, интерес к семье обеспечила его супруга Ирина. Бывшая жена Пьехи Наталья Горчакова рассказала, что её сын Петя дружил со средним ребёнком семьи Безбородовых. Дети вместе играли у соседей. Но жена арбитра, судя по всему, изначально невзлюбила Петю и с криками выгнала его со своего участка. Обидевшись, семилетний мальчик карандашом проткнул надувной бассейн семьи Безбородовых.

По версии семьи Стаса Пьехи, в ответ женщина схватила Петю за руку и «со всей силы швырнула на землю ребёнка так, что тот отлетел на два метра». На защиту примчалась бабушка ребёнка. От Ирины досталось и ей: супруга арбитра якобы нанесла ей удар в шею. Пенсионерку госпитализировали в отделение травматологии. Позднее Горчакова опубликовала в своём Instagram видео с высказываниями нападавшей.

Ранее NEWS.ru узнал, кто такая Ирина Безбородова, которую Стас Пьеха считает виновной в нанесении побоев его семилетнему сыну Пете.