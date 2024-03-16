Раскрыт гонорар переехавшей в Израиль экс-участницы группы «Фабрика» Гонорар переехавшей в Израиль певицы Савельевой в РФ составляет 600 тысяч рублей

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Саша Савельева

Telegram-канал SHOT сообщил, что певица и бывшая участница группы «Фабрика» Саша Савельева зарабатывает на корпоративах в России по 600 тысяч рублей. По его данным, артистка, которая ранее переехала жить в Израиль, вернулась вместе с сыном на Родину и готова выступать на частных мероприятиях.

Отмечается, что концерт Савельевой длится 45-минут. На нем исполнительница готова петь как собственные треки, так и хиты «Фабрики». В райдере певица требует, чтобы в ее гримерке было несколько нарезок, куриный бульон (без использования кубика при приготовлении) или овощной суп, а также виски Jack Daniels.

Кроме того, артистка планирует в мае дать сольник в Москве. Он пройдет либо в клубе «16 тонн», либо в баре «Мумий тролль».

Ранее стало известно, что Катя Лель была вынуждена снизить цены на свои выступления в четыре раза из-за невостребованности. Певица даже согласилась исполнять хит «Мой мармеладный» на протяжении всей шоу-программы, вырезая остальные треки. На волне популярности в зарубежном TikTok Лель требовала за концерты 4 млн рублей, однако теперь она готова исполнять песни всего за 1 млн рублей.

До этого Telegram-канал Ural Mash рассекретил райдер певицы Клавы Коки, в котором одним из обязательных требований является водитель-мужчина. По информации канала, знаменитость согласна ездить лишь с шофером мужского пола, стаж которого — более шести лет за рулем. В публикации уточняется, что в райдере певицы также содержится требования о температуре в гримерке и питании команды.