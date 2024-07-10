Раскрыт главный страх Яна Абрамова в разводе с Алсу KP.RU: Ян Абрамов боится, что его деньги достанутся новому возлюбленному Алсу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Алсу

Бизнесмен Ян Абрамов боится, что его деньги после развода с певицей Алсу достанутся ее новому возлюбленному, сообщил KP.RU со ссылкой на источники. По данным издания, супруги уже давно не живут вместе. Артистка уже нашла избранника, уточнил инсайдер.

Загвоздка в том, что Алсу намерена получить от Яна «разводные» миллиарды деньгами, а не имуществом и активами. Ян же хочет, чтобы деньги потом достались именно детям, а не какому-то новому возлюбленному Алсу, — сказал собеседник издания.

Отмечается, что Абрамов предложил супруге активы на более чем 2,5 млрд рублей и собственность, включая пентхаус в Москве, виллу на Кипре, коллекции изысканных ювелирных украшений. Источник при этом утверждает, что Алсу не стала делать из бракоразводного процесса тайну, поскольку хотела использовать его как часть пиар-кампании.

Не исключено, что сумма имущества и активов куда больше заявленных 2,5 млрд рублей. А еще, думаю, Алсу не стала делать тайну из семейной жизни, решив использовать развод как часть пиар-кампании ее новой песни о разбитом сердце «Я учусь не бояться». Артистка сейчас возвращается на сцену, а для этого нужны деньги, — считает инсайдер.

Ранее юрист Илья Русяев предположил, что суд при рассмотрении иска Алсу о разделе имущества к Абрамову с большой долей вероятности будет исходить из принципа равенства долей. Согласно Семейному кодексу РФ, совместно нажитое в браке имущество при разводе подлежит разделу поровну — если иное не предусмотрено брачным договором, отметил он.