«Раскройте тему двух стульев»: Жигалова призвала Собчак к ответу Жигалова призвала Собчак озвучить свою позицию по проводимой на Украине спецоперации: «Раскройте тему двух стульев»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Журналистка и блогер Алена Жигалова обратилась к телеведущей Ксении Собчак с требованием озвучить свою позицию по спецоперации, проходящей на территории Украины. Сделала она это после комментария Собчак к выступлению комика Нурлана Сабурова — та тоже предложила ему рассказать о своем отношении к СВО. Свои мысли Жигалова озвучила в своем Telegram-канале.

Все это хорошо, но для начала хотелось бы узнать у самой Собчак ее позицию. С февраля ничего внятного она так и не сказала, скрываясь за отвлеченными формулировками в своих выпусках на ютубе и Telegram-канале. Раскройте тему двух стульев, Ксения, не стесняйтесь?, — заявила блогер.

Также она поделилась мыслями, с чем мог быть связан конфликт Сабурова и Собчак — последняя нелестно отозвалась о роли комика в Youtube-шоу «Что было дальше», на что тот обиделся и ответил оскорблением.

Уверена, его обида кроется в комментарии журналистки после его скандальных гастролей в Америке. Тогда Собчак написала в соцсетях: «Легко быть крутым, когда чморишь впятером Ивлееву в ЧБД», намекая, что перед зрителями, требующими у Сабурова высказаться на тему политики, Нурлан стушевался, — подчеркнула Жигалова.

Напомним, ранее Сабуров нелестно высказался в адрес Ксении Собчак на концерте на «Арене Балашиха» после скандальных выступлений в Америке. Комик не сдерживался в оценках ее личности, назвав ее «лошадью» и употребляя матерные слова в адрес журналистки.

В ответ на это Собчак предложила ему «смело и жестко» высказаться по поводу спецоперации на Украине, отметив, что сравнения ее личности с лошадью давно уже не кажутся никому ни свежими, ни смешными.