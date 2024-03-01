«Раскрепощает»: Карина Кросс о марафонах Блиновской Карина Кросс: марафоны Блиновской дают людям новые эмоции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Интеллектуальные марафоны по типу тех, что продвигала Елена Блиновская, могут давать людям новые впечатления, считает блогер и певица Карина Кросс. В кулуарах мероприятия «Проводы зимы: Super x VK» артистка добавила, что сама она никогда не хотела продавать собственные курсы, однако однажды посетила один такой из интереса.

Я не могу никого осуждать. Мне было интересно, я и сама ходила на марафон, «Метаморфозы» он назывался. Это просто информация из книг, тренинги по актерскому мастерству. <...> наверное, для людей, которые работают в офисе, это прикольно, это раскрепощает, дает новые эмоции. Это просто чужая информация, не какие-то новые факты, что-то из буддизма, из книг. Для меня продавать это — как-то странно. Я никогда не запускала никакие курсы. Мне кажется, это нормально — продавать какую-то интеллектуальную собственность, — рассказала артистка.

Ранее Кросс сообщила, что нет секрета успешной передачи в творчестве и искусстве. Так она ответила на вопрос, получится ли у «Новой Фабрики звезд» стать популярным шоу. По словам исполнительницы, все зависит от артистов, которые придут на проект, и их харизмы. Говоря об участии сыновей Тины Канделаки и Михаила Круга в проекте, певица отметила, что им будет вдвойне сложно доказывать, что они достойные артисты, ведь хороший исполнитель может родиться и в известной семье.