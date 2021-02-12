Раритетное фото молодых Харатьяна, Певцова и Ефремова появилось в Сети

https://static.news.ru/photo/2135276c-6db6-11eb-9a29-96000091f725_660.jpg Дмитрий Певцов Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Дмитрий Певцов опубликовал в своём микроблоге раритетное фото, сделанное 28 лет назад. На снимке запечатлены молодые и красивые сам артист и его друзья: Дмитрий Харатьян, Михаил Ефремов, Вера Сотникова и Евгения Добровольская.

Фото было сделано в 1993 году на съёмках в Праге, актёры принимали участие в сериале «Королева Марго».

Прага, 1993 год, съёмки сериала «Королева Марго». Вера Сотникова, Дима Харатьян, Миша Ефремов, Женя Добровольская сфотографировались с туристом из Москвы, — подписал уникальный снимок Певцов.

Поклонники по достоинству оценили снимок знаменитостей. «Крутая фотка!», — признали подписчики, любуясь молодыми звёздами, которые ещё не знают, сколько испытаний выпадет на их долю.

Многие не сразу узнали Михаила Ефремова, который обнимает свою тогда ещё жену Евгению Добровольскую. «Очень молод и беззаботен», «Какой красавец!», «Молодость — это прекрасно!», пишут поклонники.

Больше всех из друзей-актёров пришлось пережить, пожалуй, Михаилу Ефремову, который угодил в тюрьму на 7 лет 6 месяцев за «пьяное» ДТП в центре Москвы. Другие пережили и болезненные расставания, и трагическую потерю близких, и борьбу с зависимостями.

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