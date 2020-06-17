Рапунцель рассказала, когда вернётся на «Дом-2»

https://static.news.ru/photo/9c982858-b125-11ea-b6ae-fa163e074e61_660.jpg Ольга Григорьевская Фото: Ольга Григорьевская/vk.com

Звезда шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель, которая во второй раз стала мамой, родив дочку от мужа Дмитрия Дмитренко, раскрыла планы по возвращению на проект. По её словам, в данный момент она хочет прийти в себя.

Сейчас, естественно, я в заботах и хлопотах, поэтому даже не думаю о шоу. Наслаждаюсь материнством. А Дима мне помогает! На проект вернуться успеем, — цитирует Рапунцель StarHit.

Она добавила, что телешоу стало для неё вторым домом, поэтому она обязательно ещё там появится.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший участник шоу «Дом-2» Май Абрикосов дал рекомендации продюсерам шоу, как снова сделать проект популярным. Главное, по его словам, нужно осознать простую мысль, что проекта уже давно не существует, поэтому ему нужна не реанимация, а новая жизнь. В частности, не стоит возвращать на шоу «старичков».