Рапунцель прокомментировала слухи о её предстоящих судах из-за «Дома-2»

https://static.news.ru/photo/b2a24300-54e9-11eb-afdf-fa163e074e61_660.jpg Фото: olyarapunzel/Instagram.com

Бывшая звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель прокомментировала слухи о том, что якобы она собирается подавать в суд на организаторов шоу.

Причиной судебного разбирательства, по слухам, стал тот факт, что семью Рапунцель очерняли на проекте после ухода.

Это всё слухи! Люди разносят слухи. Таким способом некоторые пользователи завоёвывают для себя новых подписчиков, — отметила Рапунцель в беседе с Teleprogramma.pro.

Некоторое время назад телеведущая Ксения Бородина высказалась по поводу возможного суда Рапунцель. По её словам, в настоящее время многие звёзды из-за закрытия проекта остались сидеть без дела.

Канал ТНТ в декабре 2020 года объявил о закрытии шоу «Дом-2», которое шло на телевидении 16 лет. Руководство телеканала объяснило свой шаг падением рейтингов телестройки. С этого момента заговорили о поиске новой ТВ-платформы для проекта. На данный момент маловероятно, что кто-то возьмётся показывать скандальный проект.

Ранее NEWS.ru писал, что легендарный проект «Дом-2» потеряет участок земли, где проходили съёмки скандального телешоу.