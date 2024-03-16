«Рана на всю жизнь»: от чего умерла Началова и какой ее запомнили близкие

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Юлия Началова

В субботу, 16 марта, исполняется пять лет со дня смерти певицы и телеведущей Юлии Началовой. Она прославилась на всю страну после победы в популярном музыкальном конкурсе «Утренняя звезда». Кто помог Началовой стать звездой, какая ее мечта не сбылась и что стало причиной кончины в 38 лет — в материале NEWS.ru.

Когда Началова стала популярной

Впервые Юлия дебютировала на сцене Воронежской филармонии в пятилетнем возрасте. Ее отец композитор Виктор Началов руководил ансамблем «Карусель», мама Таисия пела в том же коллективе. Их дочь занималась в музыкальной школе по классу фортепиано.

«Я четко знала, кем я буду: петь на сцене. И что по-другому быть не может. Папа руководил музыкальным коллективом в Воронеже. Я с ними ездила с пяти лет, выступала... Мама шила мне все концертные костюмы, вся организаторская история лежала на ней, занимала много времени и сил. Папа писал музыкальный материал. Я все впитывала как губка. Но это была моя цель (стать артисткой), и я к ней серьезно отнеслась», — рассказывала сама певица в интервью программе «Судьба человека» на телеканале «Россия».

Победа 11-летней Юлии в «Утренней звезде» изменила жизнь семьи: Началовы переехали в Москву. Певица называла это решение «родительским подвигом»: отправиться в неизвестность ради карьеры дочери. Вскоре Началова стала выступать с Ириной Понаровской, с которой познакомилась на передаче, девочку также пригласили вести популярную детскую программу «Там-там-новости». В 1995-м у 14-летней певицы вышел первый альбом «Ах, школа, школа».

В том же году она завоевала Гран-при международного вокального конкурса Big Apple-95 в Нью-Йорке, где ее конкурентками были Кристина Агилера и Дина Браун.

В 16 лет Началова выпустила сингл «Герой не моего романа» на музыку своего отца и слова поэтессы Антонины Владимировой. Эта песня стала хитом. В 2000 году Юлия закончила эстрадно-джазовый факультет музыкального училища имени Гнесиных.

Фото: Natalya Loginova/Global Look Press Юлия Началова

Близкие певицы вспоминают ее как позитивную девушку. «Юля — это человек-улыбка. Хохотушка, очень легкая. Чувство юмора и улыбка были ей присущи всегда», — рассказала NEWS.ru подруга и пиар-директор Началовой Анна Исаева.

Как складывалась личная жизнь Началовой

Первым мужем Началовой стал солист группы «Премьер-министр» Дмитрий Ланской. Певица называла этот брак «студенческим».

«Мы с Димой были знакомы с 14–15 лет, вместе учились. Назвать это браком особо, конечно же, нельзя. Это студенческие времена. Просто расписались. Ни он, ни я толком ничего до этого „великого брака“ не видели, грубо говоря. Это были первые отношения, первые разочарования», — отмечала артистка.

В то время она села на диету и буквально за два месяца похудела с 67 килограммов до 42. «Я все перестала есть, пила только воду. А потом организм и воду перестал воспринимать. Родители были в шоке, конечно... Не думала, что отказ от еды приводит впоследствии к проблемам со здоровьем», — с сожалением признавалась артистка.

Она подчеркивала, что в ее стремительном похудении виноват не только Ланской, но и навязанные обществом «шаблоны времен Барби». «Я не первая и не последняя жертва в историях с худобой», — говорила певица.

Ее отец тогда же в интервью предположил, что такой стресс может негативно сказаться на здоровье дочери в дальнейшем. «Дойти почти до анорексии! Я говорил, что организм обязательно ответит», — отмечал Началов.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Юлия Началова и Дмитрий Ланской

Вторым мужем Юлии стал футболист Евгений Алдонин. В 2006 году у них родилась дочь Вера, крестной которой стала Лариса Долина.

«Материнство было для Юли одной из главных задач в жизни. Ведь после ее стремительного похудения врачи прогнозировали, что она не сможет стать мамой. А она хотела, мечтала. Надеялась, что у нее получится родить двоих, а может быть, троих. Когда выходила за Алдонина, то прямо об этом шла речь. И с первым мужем хотела ребенка, говорила об этом», — рассказала NEWS.ru Исаева.

Но и второй брак звезды закончился разводом. Главной причиной разрыва Началова называла жизнь в разных графиках, городах и странах.

«Женя — это судьбоносный человек в моей жизни. Я не представляю другого папы для Веры, пусть даже сложилось именно так. Но у каждого пошла какая-то своя жизнь. Не личная жизнь изначально. Он [Алдонин] был полностью в своей работе, я — в своей. И расстояния [разрушили брак]», — признавалась исполнительница.

Фото: Gennadii Sergeev/Global Look Press Юлия Началова и Евгений Алдонин

В жизни Началовой начался «американский период»: она записала в Штатах англоязычный альбом с известным композитором Уолтером Афанасьефф, который работал с Мэрайей Кэри, Уитни Хьюстон и другими мировыми звездами. Анна Исаева называет этот факт из биографии Юлии еще одной воплощенной мечтой артистки.

«Есть певицы, которые могут действительно прекрасно петь: Кэри, Хьюстон. Юля одна из русских певиц с блестящими вокальными данными. Когда она познакомилась с Уолтером и поняла, что может записать с ним альбом, естественно, стала это делать. Ей захотелось осуществить мечту», — отметила Исаева.

В России этот альбом, по словам Анны, недооценен широкой публикой, потому что музыка, которую пишет Уолтер, на наших радиостанциях считается неформатной.

Третьим избранником Началовой стал хоккеист Александр Фролов. Однако и эти отношения завершились разрывом. «Мы не думали, что будет далеко, оно собственно, и не пошло куда-то очень сильно далеко. Опять же, надо понимать, что это были те же грабли: человек играл в разных городах, я по возможности ездила к нему на игры», — говорила артистка.

Что стало причиной смерти Началовой

В марте 2019 года 38-летняя Началова попала в больницу с диагнозом «обострение красной волчанки и подагры». Врачи обнаружили высокий уровень сахара в крови, у нее развивалась гангрена ноги. Иммунитет оказался снижен, отказывали почки.

«И даже в последние дни своей жизни, из больницы, Юля присылала мне картинки и мемы со смешными надписями. Она оставалась легким и жизнерадостным человеком до самого конца», — говорит Исаева.

Она отмечает, что вспоминает Началову «очень светло» и даже может «с ней мысленно общаться».

13 марта Юлию Началову ввели в медикаментозный сон и сделали ей операцию. Это не помогло — 16 марта певица умерла. Виктор Началов заявил, что у дочери остановилось сердце.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Юлия Началова

О чем мечтала Началова

Исаева назвала Юлию артисткой и отметила, что «этим все сказано». «Со всеми возможными плюсами и минусами артистов. Артист — это сомневающийся человек», — считает Анна.

По ее словам, дочь Началовой Вера отличается от мамы. «Она основательная, перфекционист, точно многого в жизни добьется благодаря характеру. Юлия была при внешней легкости очень ранимой», — отметила Анна.

Исаева не считает Началову артисткой трагической судьбы. Она отмечает, что Юлия прожила счастливую жизнь: влюблялась, ее любили, родила и обожала дочь, занималась творчеством. «Красотка невероятная. Мало кто может похвастаться такой внешностью. Мне кажется, ей повезло со всем на свете: с семьей, с друзьями», — резюмировала Исаева.

Она также назвала три самые любимые песни из репертуара Юлии Началовой: «Учитель», «Герой не моего романа» и «Жди меня» из американского альбома. Первые две написал отец Юлии.

В телефонной беседе с NEWS.ru он отметил, что многие журналисты звонят ему накануне дня памяти дочери. «Не могу на эту тему разговаривать, тяжело», — сказал Началов.

Исаева подтвердила, что семье певицы до сих пор нелегко. «Для родителей, конечно, рана на всю жизнь. Чем можно помочь? Воспоминаниями, доброй памятью. Больше ничем», — считает она.

Сама Юлия в интервью, которое оказалось одним из последних, говорила о том, что не любит себя жалеть. Она мечтала «жить и работать: ведь так многого не сделала, не успела».

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