Одна из наиболее известных пар Голливуда в связи с распространением коронавирусной инфекции решила помочь нуждающимся. Супруги Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли пожертвовали $1 млн некоммерческим продовольственным организациям Feeding America и Food Banks Canada.
Эти пищевые банки помогают едой пожилым людям и семьям с низким уровнем дохода,
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс пожертвовал деньги на борьбу с коронавирусом. Благодарность миллиардеру выразил глава КНР Си Цзиньпин. Выделенные из Фонда Билла и Мелинды Гейтс $100 млн были направлены на разработку методов диагностики, лекарств и вакцин против COVID-19, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен