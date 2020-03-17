Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли  Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли  Фото: Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS.com/Global Look press

Одна из наиболее известных пар Голливуда в связи с распространением коронавирусной инфекции решила помочь нуждающимся. Супруги Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли пожертвовали $1 млн некоммерческим продовольственным организациям Feeding America и Food Banks Canada.

Эти пищевые банки помогают едой пожилым людям и семьям с низким уровнем дохода, отмечает CNN.

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс пожертвовал деньги на борьбу с коронавирусом. Благодарность миллиардеру выразил глава КНР Си Цзиньпин. Выделенные из Фонда Билла и Мелинды Гейтс $100 млн были направлены на разработку методов диагностики, лекарств и вакцин против COVID-19, писал NEWS.ru.

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