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Шоумен Гоген Солнцев резко высказался о телеведущей Виктории Боне, которая ранее заявляла, что распространяющийся в мире коронавирус вычищает мир от ненужных людей.

В своём Instagram Солнцев отметил, что из-за COVID-19 «все сошли с ума». Он вспомнил слова Бони о том, что нет ничего страшного, если из-за коронавируса вымрет половина человечества, и назвал...