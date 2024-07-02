Радость обстрелам Белгорода, стыд за Путина: куда пропала Татьяна Лазарева

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Татьяна Лазарева

Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в список иноагентов; внесена в список террористов и экстремистов) оправдалась за слова о том, что испытывает радость при обстрелах Белгорода. Куда пропала телеведущая, что она сказала о Владимире Путине и расставании с Михаилом Шацем (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), какую ошибку допустила Алла Пугачева?

Что Лазарева сказала о Путине

Лазарева дала интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), в котором рассказала о чувстве стыда, связанном с президентом России Владимиром Путиным.

Телеведущая заявила, что никак не относится к российскому лидеру, так как не знакома с ним. Она добавила, что Путин — человек в возрасте, который не желает меняться и подстраиваться под изменения вокруг. Лазарева считает, что его шутки про трансформеров и прочие подобные заявления должны вызывать чувство стыда.

В 2019 и 2022 годах Владимир Путин в ходе публичных выступлений называл трансгендеров (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) трансформерами или трансформаторами.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Татьяна Лазарева

Как Лазарева оправдалась за слова о Белгороде

Лазарева сказала, что одно из ее резонансных заявлений о том, что она испытывает радость, когда слышит новости об атаках по российской территории, вырвано из контекста. По ее словам, на самом деле она сочувствует всем, кто оказался под ударом в России, в том числе жителям Белгородской области, передает Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

Телеведущая пояснила, что слова о радости касались другого — тогда ей казалось, что чувство опасности, которое возникнет у граждан из-за обстрелов, поспособствует снижению уровня поддержки СВО.

Артистка добавила, что ее большой опыт работы на телевидении дает ей представление о том, как отдельные высказывания могут вырываться из контекста. По ее словам, если посмотреть полное интервью, то смысл сказанного приобретает иное значение.

Почему рассталась с Шацем

Лазарева рассказала Гордону, что ее экс-супруг Михаил Шац предал и бросил ее. Она заявила, что ей жаль, так как она осталась без самого близкого человека. Однако, добавила телеведущая, друзья не обманывают.

На вопрос, остались ли у нее любовные чувства к Шацу, она с уверенностью дала отрицательный ответ. Лазарева пояснила, что между ними многое произошло, после чего бывший муж полностью утратил ее доверие. Такой человек ей не нужен, заверила телеведущая.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Татьяна Лазарева и Михаил Шац на традиционном Bosco-балу в Театре наций

Как Лазарева живет в Испании

Лазарева заявила, что чувствует себя в безопасности в Испании, несмотря на то, что ее объявили в розыск в России из-за дискредитации армии. Она подчеркнула, что не намерена предпринимать какие-либо меры защиты, так как считает, что переживать не о чем.

Телеведущая добавила, что сейчас живет одна и прекрасно себя чувствует. Она ощущает комфорт наедине с собой и не представляет рядом какого-либо партнера в ближайшее время. Артистка заявила, что ей хочется отдохнуть одной. В то же время Лазарева допустила нахождение рядом человека, с которым она могла бы путешествовать, гулять за руку и целоваться.

Какую ошибку допустила Пугачева

Лазарева рассказала, что певица Алла Пугачева допустила ошибку, когда выступила за Михаила Прохорова в одном из своих давних интервью. По словам артистки, Примадонна очень обожглась и поняла, что политика не ее стезя.

Говоря про отъезд звездного семейства из России, Лазарева предположила, что их внутренний стержень и наличие маленьких детей не позволили им делать вид, что ничего не произошло.

Как «подпортила» карьеру Зеленскому

Телеведущая заявила, что знала президента Украины Владимира Зеленского, но не была хорошо знакома с ним. В период, когда он только пришел из КВН на российское телевидение, они снимали передачу «Магия», которую в итоге так и не выпустили в эфир. Суть шоу заключалась в том, чтобы звезды выполняли разные фокусы.

Однако передачу какое-то время не выпускали, рассказала она. В тот период Лазарева успела поучаствовать в протестах на Болотной площади. После этих событий она поинтересовалась у продюсера, почему шоу так и не выпустили в эфир, и получила неоднозначный ответ. Телеведущая пришла к выводу, что причиной послужила ее политическая активность и из-за этого Зеленский не смог попасть на телеэкраны.

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