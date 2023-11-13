Работа на Украине, «Дом-2», новый проект: чем сейчас занимается Влад Кадони

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Влад Кадони

Телеведущий Влад Кадони обрел популярность после съемок в программе «Битва экстрасенсов» и реалити-шоу «Дом-2». Чем он сейчас занимается, почему ушел с телестройки?

Что известно об экстрасенсорных способностях Кадони

Кадони родился на окраине Новосибирска. При рождении его назвали Виктором. Его мать — сибирская ведьма Елена Голунова. Она с детства развивала у сына дар ясновидения.

Он переехал из родного города в Москву, взял себе новое имя и фамилию Кадони, что на его собственном языке означает «чернокнижник», и начал практиковать эзотерику. Так же получил высшее образование: он является дипломированным психологом.

Впервые Кадони появился на телевидении в 2008 году, когда пришел на съемки шестого сезона «Битвы экстрасенсов». Он позиционировал себя в качестве черного мага.

«Меня трясло как осиновый лист, помню, как сейчас, этот багажник. Спина мокрая, я морду кирпичом, это было так ржачно, мозгов мало было. Отснялся в этой истории, у меня было пятое место. У меня была жуткая боязнь камеры», — признался Кадони в эфире шоу «Вкусно с Ляйсан».

Он также участвовал в съемках 11-го сезона шоу, где попал в тройку победителей.

Чем занимался Кадони после «Битвы экстрасенсов»

В 2009 году Влад Кадони пришел на телепроект «Дом-2». Изначально его миссией было доказать отсутствие экстрасенсорных способностей у Венцеслава Венгржановского, однако позднее он вернулся в реалити и стал участником шоу.

На проекте в 2011 году Влад Кадони победил в конкурсе «Человек года», а в сентябре того же года покинул «Дом-2». Он подписал контракт с продюсерами эзотерических шоу в Эстонии и Украине, а также появился в финальном выпуске 13-го сезона программы «Битва экстрасенсов», чтобы поддержать свою мать Елену Голунову, которая была одним из претендентов на главный приз шоу, но уступила победу славянскому магу Дмитрию Волхову.

В 2015 году Кадони вернулся в «Дом-2» в качестве телеведущего. Он проработал на проекте до 2023 года. По словам соведущей Ольги Орловой, ее напарник покинул шоу из-за недовольства гонорарами.

«Он просто не договорился по деньгам. То есть он хотел больше денег, но, к сожалению, у проекта не было возможности платить больше», — рассказала Орлова в YouTube-шоу «Алена, блин!».

После ухода из «Дома-2» Влад Кадони появился на телеканале ТВ-3 в шоу «Наследники и самозванцы», в эфире которого 18 звезд российского шоу-бизнеса боролись за наследство таинственного миллионера в размере 5 млн рублей.

Чем сейчас занимается Влад Кадони

Влад Кадони в настоящий момент является ведущим авторской программы на ТВ-3 «Кадони шоу». На программу приходят люди, которые винят в своих бедах вмешательство потусторонних сил. В эфире в качестве экспертов присутствуют маги, эзотерики, юристы, психологи и блогеры, которые пытаются найти объяснение происходящему и помочь героям.

Телеведущий на протяжении нескольких лет выстраивает отношения с девушкой по имени Мария. Он активно публикует совместные фотографии в социальных сетях, а также познакомил возлюбленную со своими друзьями и коллегами.

Во время беседы с Ляйсан Утяшевой в YouTube-шоу «Дерзкая готовка» Влад Кадони признался, что пока не готов становиться отцом. По его словам, он обсуждал этот вопрос со спутницей и они решили отложить его на пару лет и повременить с наследниками.

«У меня девочка молодая, она может себе позволить еще», — пояснил Кадони.

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