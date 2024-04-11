«Пью свое грудное молоко»: Кардашьян вызвала отвращение у фанатов Кортни Кардашьян призналась, что пила свое грудное молоко

Фото: Социальные сети

Кортни Кардашьян

Американская фотомодель, актриса и предприниматель Кортни Кардашьян призналась, что пила свое грудное молоко, когда чувствовала себя неважно. Своими откровениями она поделилась с фанатами в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Член знаменитого семейства выложила селфи, на котором она лежит в кровати, сопроводив его странной подписью. Признание девушки оценили не все.

Фильтр безумный, еще я только что выпила стакан грудного молока, потому что приболела. Спокойной ночи, — подписала селфи Кардашьян.

Многих подписчиков возмутило то, что они прочитали. Перед этим фотомодель поделилась снимком, на котором она сцеживает грудное молоко. На фото Кардашьян предстала в нижнем белье.

Фото: Социальные сети Кортни Кардашьян

Ранее сообщалось, что американская светская львица Ким Кардашьян рассталась с футболистом Оделлом Бекхэмом — младшим. Роман между 43-летней моделью и 31-летним спортсменом продлился шесть месяцев.

До этого бывшая жена Канье Уэста Ким Кардашьян и его нынешняя супруга Бьянка Цензори пришли вместе на концерт рэпера и шокировали фанатов. На мероприятии также присутствовали дети Кардашьян — шестилетний Чикаго и четырехлетний Псалм. Многие пользователи соцсетей считают присутствие бывшей и нынешней жен Уэста на одном мероприятии «безумием».