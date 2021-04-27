«Пытаются сделать виноватой»: Лена Миро высказалась о скандале с Прокловой

https://static.news.ru/photo/2f3b4674-a7eb-11eb-aba2-96000091f725_660.jpg Елена Проклова Фото: elproklova/instagram.com

Блогер Лена Миро высказалась о скандале, который разгорелся после признания актрисы Елены Прокловой в том, что в 15 лет её изнасиловал актёр. Миро в своём блоге назвала неожиданную причину волны негативной реакции на слова артистки.

Как забивают они сейчас Елену Проклову, которая заявила, что, когда она была подростком, к ней лез в трусы известный артист. Одни её к батюшке на исповедь отправляют, другие пытаются сделать виноватой даже не саму Елену, как это делает подавляющее большинство, а её мать, — написала она.

Миро считает, болевой точкой россиянок является их собственный неудачный брак. Многие из тех, кто напал на Проклову и начали защищать детей изнасиловавшего её актёра, по мнению блогера, сами замужем за плохими людьми.

Может быть, потому, что вы сами живёте с уродами, которые могут полезть в трусы к девочкам-подросткам? И не просто живёте, а родили от них детей? И, беспокоясь о детях неназванного актёра, вы подсознательно беспокоитесь о своих, — возмутилась она.

Блогер добавила, что если бы кинопродюсер Харви Вайнштейн, которого осудили за домогательства, жил в России, то он пребывал бы «в почёте, достатке и полной сексуальной удовлетворённости», а не сидел в тюрьме.

Ранее вдова Олега Табакова Марина Зудина решила извиниться перед Еленой Прокловой за то, что напала не неё после неожиданного признания в сексуальных домогательствах от известного актёра. Правда Проклова ни слова не сказала про Табакова, такие выводы сделали зрители после её интервью Лере Кудрявцевой.