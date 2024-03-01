«Пытаются сбить с места»: Кологривый пожаловался на проплаченную политику Кологривый опроверг слухи об автограф-сессии в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Кологривый

Актер Никита Кологривый, известный по роли Кощея в сериале «Слово пацана», заявил в своем Telegram-канале, что против него развернули «проплаченную политику». Артист указал, что в Сети распространили слухи об автограф-сессии, которую Кологривый якобы должен был провести в Москве. Он подчеркнул, что данное сообщение не соответствует действительности, и призвал верить лишь сообщениям, публикуемым в его официальных аккаунтах в соцсетях.

Никакой автограф-сессии в Москве сегодня не будет и не планировалось. Обо всех встречах я сообщаю в своих официальных соцсетях. <...> Это ложь и провокация. <...> Еще раз говорю, что против меня ведется проплаченная политика. Меня пытаются сбить с тех мест, которые я заработал честным трудом, потому что боятся за своих, видимо, протеже. Поэтому всячески пытаются меня втянуть в некрасивые вещи, — объяснил Кологривый.

Ранее Никита Кологривый рассказал, что многие из старых знакомых считают его «зазвездившимся». По словам артиста, «звездная болезнь» приносит ему удовольствие, поскольку он добился успеха в жизни, в отличие от тех, кто упрекает его в высокомерии. Звезда сериала «Слово пацана» добавил, что о его «звездности» говорят те люди, которые «ничего не сделали со своей жизнью».

Кологривый также напомнил, что долго «ковал свои способности», поэтому его зовут сниматься в фильмы. По словам актера, многие его коллеги «не могут махать ногой» и их надо долго обучать, в то время как он уже все умеет.