https://static.news.ru/photo/30eb7a8e-589b-11ea-ab64-fa163e074e61_660.jpg Евгения Тупикова Фото: evgeshatuu/instagram.com

Жительница Екатеринбурга приехала в Москву, чтобы изменить свою жизнь. Евгения Тупикова, воспитывающая одна трёхлетнего ребёнка, всегда имела проблемы с лишним весом.

По словам 35-летней женщины, раньше она боролась с весом, сидела на жёстких диетах, даже однажды поругалась из-за этого с отцом. Сейчас она спокойно к этому относится и уже несколько раз участвовала в модных показах и снималась в фотосессиях. Она считает, что выглядеть на все сто нужно в любом возрасте и весе.

Как пишет «КП-Урал», узнав о кастинге на проект «Модель XL», она отправила видео, и через некоторое время её пригласили в Москву. В настоящее время съёмки реалити-шоу уже закончились. Участницы два месяца жили в большом доме и превращались в профессиональных моделей. Их старания оценивали Анфиса Чехова, Екатерина Скулкина, Николай Овечкин и Павел Раков.

Реалити «Модель XL» стартовало 22 февраля на канале «Ю».

Ранее NEWS.ru писал, что люди с ожирением угрожают мировой экономике. Как говорится в исследовании Всемирного банка, увеличение числа толстых людей негативно влияет на здоровье человечества, общий уровень благосостояния и мировую экономику.