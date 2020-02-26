Жительница Екатеринбурга приехала в Москву, чтобы изменить свою жизнь. Евгения Тупикова, воспитывающая одна трёхлетнего ребёнка, всегда имела проблемы с лишним весом.
По словам 35-летней женщины, раньше она боролась с весом, сидела на жёстких диетах, даже однажды поругалась из-за этого с отцом. Сейчас она спокойно к этому относится и уже несколько раз участвовала в модных показах и снималась в фотосессиях. Она считает, что выглядеть на все сто нужно в любом возрасте и весе.
Как
Реалити «Модель XL» стартовало 22 февраля на канале «Ю».
Ранее NEWS.ru писал, что люди с ожирением угрожают мировой экономике. Как говорится в исследовании Всемирного банка, увеличение числа толстых людей негативно влияет на здоровье человечества, общий уровень благосостояния и мировую экономику.
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