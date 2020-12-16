Пятилетняя дочь Игоря Николаева впервые вышла на сцену

Композитор Игорь Николаев решил познакомить свою пятилетнюю дочь Веронику с миром российского шоу-бизнеса. Так, девочка вместе с отцом и мамой Юлией Проскуряковой поучаствовала в съёмках новогодней программы на «Мосфильме».
Специально для этого композитор привёл свою наследницу к профессиональным визажистам и парикмахерам. Девочке нанесли её первый макияж и сделали праздничную причёску. Стоит отметить, что на сцене всё семейство предстало в единых бело-голубых тонах. Платья мамы и дочки были украшены страусиными перьями.
Известно, что Вероника очень хочет стать певицей. В своём возрасте девочка уже сочиняет музыку и стихи.
Ранее NEWS.ru писал, что продюсер Яна Рудковская выложила в Instagram снимок со своим маленьким сыном Арсением. Фото сделано на фоне украшений к Новому году.
Так, в подготовке дома к главному празднику зимы Рудковская задействовала целую команду декораторов. Ежегодно супруга фигуриста Евгения Плющенко эффектно сервирует стол, украшает ёлку в едином стиле и находит для себя идеальный праздничный образ.