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Шоу-бизнес

Пятилетняя дочь Игоря Николаева впервые вышла на сцену

14:53, 17 декабря 2020
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Композитор Игорь Николаев решил познакомить свою пятилетнюю дочь Веронику с миром российского шоу-бизнеса. Так, девочка вместе с отцом и мамой Юлией Проскуряковой поучаствовала в съёмках новогодней программы на «Мосфильме».

Специально для этого композитор привёл свою наследницу к профессиональным визажистам и парикмахерам. Девочке нанесли её первый макияж и сделали праздничную причёску. Стоит отметить, что на сцене всё семейство предстало в единых бело-голубых тонах. Платья мамы и дочки были украшены страусиными перьями.

Известно, что Вероника очень хочет стать певицей. В своём возрасте девочка уже сочиняет музыку и стихи.

Ранее NEWS.ru писал, что продюсер Яна Рудковская выложила в Instagram снимок со своим маленьким сыном Арсением. Фото сделано на фоне украшений к Новому году.

Так, в подготовке дома к главному празднику зимы Рудковская задействовала целую команду декораторов. Ежегодно супруга фигуриста Евгения Плющенко эффектно сервирует стол, украшает ёлку в едином стиле и находит для себя идеальный праздничный образ.

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