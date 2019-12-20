https://static.news.ru/photo/6bfeaacc-24cc-11ea-8227-fa163e074e61_660.jpg Алсу Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Бывшая домработница певицы Алсу поделилась впечатлениями от жизни в коттедже исполнительницы. Надежда Романова признаётся, что таких особняков никогда не видела.

Женщина заявила, что «её просто накрыло» от увиденного. Усадьба имеет пять этажей. Внутри довольно сложно сразу ориентироваться, цитирует Романову телеканал НТВ.

Меня просто накрыло. Я сама из среднего достатка семьи. Они очень обеспеченные люди <...> Надо было быстро сообразить, где ты находишься, и просто не потеряться, — вспоминает домработница.

Романова работала у Алсу два года. Занималась с её дочерью Сафиной. На отношение к себе не жаловалась и назвала ребёнка «замечательной девочкой».

Позже женщина попала в дом Кристины Орбакайте, где помогала Дени Байсарову и Клавдии Земцовой — детям певицы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Ксения Собчак и певица Алсу побывали в отдалённой деревне Уяндыково в Башкирии. В этой деревне родился отец Алсу — Ралиф Сафин.

Гостей ждали, для них накрыли стол, в качестве одного из угощений был традиционный чак-чак. К приезду знаменитостей местные жители подготовили танец. Собчак и Алсу присоединились к танцующим, сплясали, а после отправились кататься на белых лошадях.