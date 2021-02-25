Пятая жена Проскурина удивила ведущего «Пусть говорят»

https://static.news.ru/photo/63243df8-77bf-11eb-84c4-96000091f725_660.jpg Виктор Проскурин Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

Пятая жена Виктора Проскурина Ирина Хонда привела в недоумение зрителей своим появлением в эфире «Пусть говорят» на Первом канале . Женщина снова пожаловалась на то, что её выгнали из квартиры на Покровке, в которой она жила вместе с актёром.

Пятая жена снова рассказала о том, как грубо её заставили убраться из апартаментов, где она прожила с Проскуриным десять лет. Она снова подтвердила, что накануне смерти актёра развелась с ним, причём это была её инициатива.

По словам Хонды, получилось так, что изначально она сама женила на себе актёра, но через десять лет потребовала развода с ним, чтобы артист имел возможность самостоятельно сделать ей предложение. Разница между бывшими супругами составляла порядка 20 лет. Умер актёр в июле прошлого года.

Мы пришли домой из ЗАГСа, Виктор посмотрел на меня и сказал: «Хонда, ну ты крутая». Я взяла его за руку и сказала, что дарю ему свободу. Он ответил: «Зачем она мне?» — снова вспоминала бывшая жена Проскурина обстоятельства странного развода.

Гости студии решили, что Ирина Хонда претендует на жильё, из которого её выставила четвёртая жена Проскурина. Но оказалось, что последняя супруга актёра прекрасно знала, что квартира артисту не принадлежит и она тем более не имеет на неё никакого права.

В замешательстве от этого остался и ведущий программы «Пусть говорят», буквально спросивший Ирину, зачем же на в таком случае пришла на ток-шоу и есть ли вообще, что обсуждать в этой ситуации. Многие пришли к выводу, что бывшая жена известной личности таким образом захотела напомнить о себе, так как она тоже имеет отношение к творчеству.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Виктор Проскурин был немного неадекватен, когда написал завещание в пользу четвёртой жены Ирины Смуровой. Другими словами, артист был под воздействием алкоголя, когда оставил всё своё имущество Ирине Смуровой.