Пять человек арестованы по делу о похищении собак Леди Гаги

https://static.news.ru/photo/380ad308-a93c-11eb-a447-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: film.ru

Пять человек, подозреваемых в похищении двух французских бульдогов, принадлежащих певице Леди Гаге, арестовала полиция американского города Лос-Анджелес. Об этом сообщает телеканал АВС.

По имеющимся данным, арестованным предъявлены обвинения в покушении на убийство и грабеже. Также отмечается, что с кражей может быть связана женщина, которая ранее обнаружила собак и не считалась причастной к инциденту.

Собаки были украдены в январе 2021 года, когда их выгуливал помощник певицы. Сообщалось, что неизвестный выстрелил в мужчину из пистолета, после чего на белом автомобиле увёз двух французских бульдогов. Третий пёс убежал с места происшествия, позже его удалось найти. Через некоторое время похищенных собак передала в полицейский участок неизвестная.

Ранее сообщалось, что Леди Гага обнародовала фотографию со съёмок фильма «Дом Гуччи» режиссёра Ридли Скотта. В кадре она и её партнёр по площадке Адам Драйвер позируют в образе Патриции Реджани и Маурицио Гуччи. Они стоят в обнимку на террасе, с которой открывается вид на заснеженную горную долину.