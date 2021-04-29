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Пять человек арестованы по делу о похищении собак Леди Гаги

01:43, 30 апреля 2021
Фото: Фото: film.ru

Пять человек, подозреваемых в похищении двух французских бульдогов, принадлежащих певице Леди Гаге, арестовала полиция американского города Лос-Анджелес. Об этом сообщает телеканал АВС.

По имеющимся данным, арестованным предъявлены обвинения в покушении на убийство и грабеже. Также отмечается, что с кражей может быть связана женщина, которая ранее обнаружила собак и не считалась причастной к инциденту.

Собаки были украдены в январе 2021 года, когда их выгуливал помощник певицы. Сообщалось, что неизвестный выстрелил в мужчину из пистолета, после чего на белом автомобиле увёз двух французских бульдогов. Третий пёс убежал с места происшествия, позже его удалось найти. Через некоторое время похищенных собак передала в полицейский участок неизвестная.

Ранее сообщалось, что Леди Гага обнародовала фотографию со съёмок фильма «Дом Гуччи» режиссёра Ридли Скотта. В кадре она и её партнёр по площадке Адам Драйвер позируют в образе Патриции Реджани и Маурицио Гуччи. Они стоят в обнимку на террасе, с которой открывается вид на заснеженную горную долину.

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