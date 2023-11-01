«Пьяные понты»: Панин разозлил россиян паспортом США и флагом Украины

Фото: Соцсети

Алексей Панин

Актер Алексей Панин опубликовал в соцсетях фотографию с паспортом гражданина США. Снимок сделан на фоне флага Украины. Как на это отреагировали россияне?

«Три года, пока жил в Испании, поработал на Госдепартамент США. И американский паспорт в кармане», — подписал артист кадр.

Где сейчас находится Панин

Неделю назад стало известно, что Алексей Панин переехал в США. Актер сменил место жительства после громкого скандала в Европе.

Артист в соцсетях опубликовал фото из Сан-Франциско. Панин также сообщил, что следующим пунктом назначения станет Лос-Анджелес и что в ближайшее время возвращаться в Европу он не планирует.

«США. Здравствуй, новый дом!» — написал Панин в соцсетях.

Что за скандал с Паниным случился в Европе

В сентябре сотрудники полиции в Эстонии задержали Алексея Панина, после того как он устроил дебош. Звезда «Жмурок», находясь в состоянии алкогольного опьянения, «ломился к незнакомым людям», думая, что находится в отеле.

Артист разбудил людей около трех часов ночи. Кроме того, он где-то взял посуду и со звоном бил ее. Тогда Панина увезли в отдел полиции, а оттуда — в вытрезвитель.

После скандала в Таллине отменили ряд концертов артиста в Европе. Так, в столице Эстонии не состоялся показ спектакля «Скамейка», где он должен был играть с украинской актрисой Верой Куценко. Также был отменен спектакль с его участием в Доме латышского общества в Риге.

По информации Telegram-канала SHOT, цена за билет на спектакль «Скамейка» составляла от €35 до €59 (3600–6000 тысяч рублей), их раскупали неохотно. Сам Панин назвал причиной отмены спектаклей непрофессионализм организаторов, которые не сумели обеспечить его выступлениям необходимую рекламу.

Как в Сети отреагировали на новое фото Панина

В комментариях под новой фотографией Алексея Панина, где он похвастался американским паспортом, многие пользователи соцсети усомнились в том, что он получил гражданство США. Также россияне раскритиковали артиста и заявили, что он никогда не должен возвращаться в Россию.

«Нам нет до него дела. Клоун! Пусть любое гражданство получает, лишь бы в Россию никогда не вернулся!»;

«Скатертью дорожка! Ура, товарищи! Этот день нужно сделать красным в календаре!»;

«Неинтересно, что с ним. Зачем нам знать о его судьбе? Он умер для русского общества. Предатель»;

«Хоть на Луну пусть валит. Лишь бы его в России больше не видеть»;

«Мерзкий! Рада, что его больше нет в России!»;

«Сомневаюсь, что он действительно получил гражданство США. Кто ему его даст? Он же клоун! Скоро пол сменит?»;

«Разворот покажи с фото своим. Паспорт не его, скорее всего, пьяные понты», — пишут интернет-пользователи.

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