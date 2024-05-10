Пьяные гости чуть не сорвали постановку с голливудским актером на Бродвее Page Six: гости чуть не сорвали постановку «Кабаре» с Редмэйном на Бродвее

Пьяные гости едва не сорвали новую постановку мюзикла «Кабаре» с участием голливудского актера Эдди Редмэйна, получившего известность после роли в фильме «Вселенная Стивена Хокинга», сообщает Page Six. По информации издания, организаторы мероприятия предлагают гостям алкогольные напитки перед представлением. Однако, по словам некоторых зрителей, из-за этого зачастую возникают скандалы.

Женщина возле меня невероятно напилась, много раз уходила в уборную во время шоу, звенела льдом в бокале, — сказала одна из гостей шоу.

Мюзикл «Кабаре» показывают в Театре Августа Уилсона на Бродвее в Нью-Йорке с апреля 2024 года. Зрители отмечают, что во время постановок конфликты пьяных гостей случаются часто. По их словам, иногда присутствующие в зале люди, находясь под воздействием алкоголя, начинают приставать к артистам.

Ранее рэпер Hofmannita извинилась перед зрителями после скандального концерта в Москве. Девушка призналась, что показала «ужасное поведение» на мероприятии, и пообещала компенсировать ущерб всем пострадавшим от ее действий. Во время выступления артистка вырывала телефоны из рук фанатов и бросала их в толпу.