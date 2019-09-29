https://static.news.ru/photo/ae0c0f88-e2ad-11e9-b178-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stephen Shaver/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Показ кукольного шоу Spitting Image возобновят на британском телевидении спустя 23 года после закрытия. В новых сериях появятся куклы президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Российский лидер изображён с шипованным ошейником и браслетами на запястьях. На груди у него татуировка Thug life («Бандитская жизнь»). Кукла Трампа одета в классический костюм, лицо покрыто «загаром», но вокруг глаз белые пятна.

В числе новых персонажей шоу также будут принц Гарри и его супруга Меган Маркл, рэпер Канье Уэст и основатель Facebook Марк Цукерберг.

Один из создателей программы Роджер Лоу называет её «сатирой на службе у общества», сообщает ВВС .

Шоу выходило на британском телевидении с 1984 по 1996 год. На пике популярности его аудитория насчитывала 15 млн зрителей.

Ранее News.ru писал, что в Ставрополе в одном из магазинов появилась в продаже кукла главы запрещённой в России террористической организации «Аль-Каида» Усамы бен Ладена. В комплекте к ней прилагались игрушечные автомат, мобильный телефон и чёрный флаг. Кукла стоила около двух тысяч рублей.