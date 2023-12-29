Путем Киркорова: кого из звезд могут убрать из новогодних фильмов

Фото: ТНТ

Анна Асти в кадре из тизера к фильму «Иван Васильевич меняет все!»

Поп-короля Филиппа Киркорова убрали сразу из двух российских новогодних комедий. Почему это произошло, кого могут «вырезать» вслед за ним?

Откуда и за что «вырезали» Филиппа Киркорова

Цензура коснулась новогоднего ремейка «Иван Васильевич меняет все!». Первоначально на постере новогоднего музыкального телефильма присутствовал Филипп Киркоров. Его голову украшал золотой венец в виде солнца с лучами. Певец исчез с обновленного постера.

В съемках проекта также приняла участие Анна Асти. Исполнительница рассказывала, что снялась в роли Барби, благодаря чему «получился большой и классный клип, где много-много красивых девчат в розовом». На старом постере Асти изобразили в виде куклы в коробке, на новом глаза игрушки закрыли очками.

Предположительно, ситуация связана с посещением Киркоровым и Асти «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой.

Позднее гендиректор ТНТ Тина Канделаки заявила, что телеканал переснимает ряд сцен новогоднего фильма, чтобы сделать его «интереснее, острее, провокативнее». Сегодня, 29 декабря, стало известно, что Петра I сыграл звезда «Слова пацана» Никита Кологривый, а Барби — Клава Кока.

Кроме того, Киркорова убрали из титров фильма «Самоирония судьбы». Певец исполнил в картине роль Ипполита Бедросовича.

Фото: ТНТ Филипп Киркоров в кадре из трейлера к фильму «Самоирония судьбы»

Артиста начали вырезать из эфиров и фильмов после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в «Мутаборе». Аналогичная мера распространилась на певицу Лолиту Милявскую и заслуженного артиста Российской Федерации Диму Билана, несмотря на то что они принесли публичные извинения за участие в «голой» вечеринке. Исполнительница хита «Царица» Анна Асти лишилась выступлений на корпоративах и новогодних мероприятиях, однако комментариев по этому поводу с ее стороны и от ее представителей не поступало.

Кому грозит «отмена» в российских новогодних фильмах

Традиционно в новогодние праздники телеэфир наполняется кинолентами о самом волшебном времени. Ранее телеканалы включали в сетку вещания комедию «Елки», однако в этом году могут отказаться от этого. В первых частях киноальманаха снялась выступившая против СВО певица Вера Брежнева, а также Артур Смольянинов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Роль одного из главных героев франшизы на протяжении нескольких частей исполнял шоумен Иван Ургант. Прямых заявлений об СВО он не делал, но опубликовал в социальных сетях черный квадрат без подписи. Ургант проводит частные мероприятия за границей. Так, в конце ноября он выступил на концерте в Дубае, во время которого признался в любви к России.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Иван Ургант

Недавно Ургант пожаловался на нехватку работы после ухода с Первого канала. Телеведущий признался, что сейчас берется практически за любые предложения.

Телекритик Александр Горбунов заявил NEWS.ru, что выход новогоднего выпуска шоу «Большая разница» может означать, что Первый канал готовит почву для возвращения в эфир Урганта. По его мнению, шоу «Вечерний Ургант» не вернется в ежедневном формате, а будет изменено.

Согласно открытым источникам, 2 января на телеканале СТС покажут «Елки-3» и «Елки-5», в которых снялся и Ургант, и юморист Сергей Светлаков, а также «Елки-9», в которые обоих шоуменов не пригласили, объяснив это перезапуском картины.

Одним из саундтреков «Елок-5» стала композиция «Устрой дестрой», автором которой является Noize MC (Иван Алексеев — внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Неизвестно, уберут ли композицию из фильма или заменят на другую.

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