Пустые залы, отмена концертов, гнев фанатов: куда пропала группа «Сплин»

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Солист группы «Сплин» Александр Васильев

Концерты популярной петербургской рок-группы «Сплин» в России стали отменять после высказывания лидера коллектива Александра Васильева об уехавших из страны артистах. Где сейчас «Сплин», как проходят выступления в Европе, почему от группы отвернулись фанаты?

Почему концерты «Сплина» отменили в России

Участники рок-коллектива после начала спецоперации не высказывались о своей позиции по этому вопросу в социальных сетях. Однако в августе 2022 года во время концерта на фестивале «Чернозем» в Воронеже Васильев посвятил один из главных хитов группы «Выхода нет» покинувшим Россию знаменитостям. Запись выступления вскоре вырезали из трансляции мероприятия.

После этого концерты «Сплина» стали отменять по всей стране. Вскоре после воронежского выступления стало известно, что коллектив не выступит в Москве. Издание «Коммерсант» тогда связало это с гражданской позицией Васильева.

В сентябре 2022 года концерты группы отменили в Череповце, Ярославле, Владимире, Нижнем Новгороде и Туле. Запланированные на конец сентября — начало октября выступления перенесли на следующий год, однако они так и не состоялись. Почти во всех случаях причиной переноса стали «технические причины».

Как отреагировали фанаты на высказывания лидера «Сплина»

Как писало издание Readovka, фанаты группы принялись «в гневе отрекаться» от музыкантов после высказывания Васильева на концерте в Воронеже. Поклонники коллектива оставили множество негативных отзывов на страницах «Сплина» в социальных сетях.

«Сегодня социальные сети российской рок-группы „Сплин“ накрыла волна негатива. <...> За свои слова „Сплин“ поплатился репутацией — в официальных соцсетях и фан-группах музыканты получили сотни сообщений о том, что их творчество людям больше не нужно и в городах России коллектив больше не ждут», — отмечалось в публикации от 21 августа 2022 года.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Солист группы «Сплин» Александр Васильев

Также СМИ сообщало, что организаторы фестиваля «Чернозем» не знали о планах Васильева, а некоторые зрители покинули зал во время выступления группы.

«Организаторы фестиваля „Чернозем“, где вчера играла группа „Сплин“, заявили, что были не в курсе планов ее лидера Александра Васильева. Там также отметили, что многие зрители оказались недовольны выступлением коллектива из-за непонятного репертуара и высказывания фронтмена — люди либо уходили с концерта, либо выражали недовольство», — писала Readovka.

Как проходят концерты группы «Сплин» в Европе

Летом 2023 года у группы «Сплин» состоялся тур по Испании и Франции. Коллектив выступил в Аликанте, Барселоне, Ницце и других городах. 20 июля «Сплин» пел в испанской Марбелье, цена билетов варьировалась от €60 до €200. Вместимость площадки Marbella Arena составляет 5 тыс. человек, однако она была заполнена на 20% за счет самых дешевых мест на танцполе.

Это выступление «Сплина» посетила журналистка Ксения Собчак. В своем Telegram-канале она разместила ролик, в котором показала практически пустой зал во время концерта рок-группы.

«Вчера я расстраивалась до слез. Прилетела специально на концерт группы „Сплин“ в Марбелью. Любимый артист, с детства все эти „Черновики“, „Маяк“ на стихи Маяковского — все самое любимое и родное. И вот прихожу — и вижу такой зал.... Ужасно обидно за него. Все-таки качество музыки и количество зрителей — это очень разные вещи», — написала Собчак 21 июля.

На кадрах телеведущая демонстрирует секторы трибун, которые заполнены менее чем наполовину, а другие и вовсе пустуют. В танцпартере тоже мало людей. При этом группа выступает на сцене.

Где сейчас «Сплин»

В настоящее время группа продолжает гастролировать по зарубежным странам. После выступления в Марбелье «Сплин» давал концерты летом в Европе и осенью в Америке. Как писало издание KP.RU, ситуация с продажей билетов на шоу коллектива улучшилась, поскольку группа выступала в маленьких залах.

Сейчас у «Сплина» запланированы очередные концерты за границей. В феврале и марте группа выступит в Лондоне, Софии, Будапеште, Братиславе, Хельсинки, Белграде и Будве. Концертов в российских городах в расписании «Сплина» на 2024 год пока нет.

Читайте также:

Почему «Би-2» отменили концерт в Турции? Есть ли шанс вернуться на сцену

Отказ от наркотиков, похороны дочери, инфаркт: где сейчас Константин Кинчев

Филипп Киркоров: последние новости 19 февраля, «Маска», обещания, критика