«Пусть сама определяет, когда уходить»: Пригожин о карьере Пугачевой Пригожин: никто не вправе решать за Пугачеву, когда ей уходить со сцены

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

Алла Пугачева может петь и выступать, сколько хочет, никто не вправе решать за певицу, когда ей уходить со сцены, заявил NEWS.ru Иосиф Пригожин. Продюсер добавил, что до глубокой старости выступали Фрэнк Синатра, Тони Бэннет, Изабелла Юрьева и многие другие артисты, ничего плохого в этом нет.

Если человек в состоянии работать, будьте любезны, оставьте его в покое. Пусть она [Пугачева] поет сколько хочет, она сама определяет, когда ей уходить. Это ее личное право и здесь никто не имеет права давать оценку. Фрэнк Синатра и Тони Бэннет пели до поздней старости, Изабелла Юрьева в 95 лет, — сказал Пригожин.

Продюсер добавил, что для большого артиста выступать уже в преклонном возрасте — это совершенно нормально, «это жизнь», и наоборот, когда творческие люди бросают любимое дело, они быстро угасают.

Чем заняться человеку, который выходил на сцену до 75 лет? Просто стать пенсионером?, — сказал Пригожин.

2 апреля продюсеру Иосифу Пригожину исполняется 55 лет. Он пришел в шоу-бизнес и продюсирование в конце 1980-х годов и учился у легендарного продюсера Юрия Айзеншписа, который взял его к себе помощником. Пригожин работал с Кристиной Орбакайте, Дидюлей, Вахтангом Кикабидзе, группами «Сплин», «Парк Горького», «Божья коровка» и многими другими артистами. С начала 2000-х годов он преимущественно занимается продвижением певицы Валерии, которая является его женой.

Ранее Пригожин рассказал NEWS.ru, что большим учителем и нравственным ориентиром для него стал Иосиф Давыдович Кобзон. У него он научился общению с разным людьми, умению их соединять и сплачивать.