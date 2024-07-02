«Пусть наступают на свои грабли»: Пересильд рассказала о воспитании детей Пересильд: предпочитаю, чтобы дети наступали на свои грабли

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Юлия Пересильд

После вручения кинопремии «Ника» российская актриса театра и кино Юлия Пересильд рассказала корреспонденту NEWS.ru, как воспитывает своих дочерей. По ее словам, она не только предпочитает, чтобы дети наступали на свои грабли, но даже получает от этого удовольствие. Артистка объясняет девочкам, какие последствие возымеет тот или иной шаг, и позволяет сделать собственный выбор. При этом актриса отметила, что все разрешать детям невозможно.

Просто я им доверяю, у них все хорошо с анализом ситуации, они внимательны к людям, пытаются разобраться, хороший человек или не очень. Какие-то моменты они лучше чувствуют чем я, — сказала Юлия.

Она также рассказал, чему бы хотела научить дочерей. Главное — любить людей, и понимать, что они не идеальны: таких вообще не существует.

Второе — открытость к людям. Но надо понимать, что если человек делает тебе плохо, это не твоя проблема, а его, — резюмировала актриса.

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